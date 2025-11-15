Хекимян: Новите зони и платеното паркиране са реформата на Терзиев и Бонев

Паркирането в София поскъпва, разширяват се и платените зони. Това е реформата на Борис Бонев и на Васил Терзиев, заяви пред Bulgaria ON AIR председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян.

"В СОС сме в ситуация, в която, каквото и да се случи, ако случайно не срещне подкрепа, ние сме обвиняване в какво ли не. Виждате, че Васил Терзиев се обяснява за всяко свое несполучливо решение или управленски провал - било то с "мафията", когато говорим за боклука, или с "лошия" общински съвет", заяви Хекимян.

Той аргументира и подкрепата на ГЕРБ.

"Нашата подкрепа е обвързана с очаквания. Неща, които ние ще изискваме за хората. Всеки път, когато са се събирали пари от "синя" или "зелена" зона, независимо дали се е разширявала, тези пари са се насочвали към облагородяване на кварталите, към заличаване на калните точки - т.нар. "пространства", където в градинките спират автомобили и съсипват и екологията - чистотата на въздуха, но и пространствата, в които живеят хората около блоковете, и преди всичко - строителството на паркинги".

"Нещо, което ние започнахме - знаете за паркинга в жк. "Надежда", знаете за паркинга на "Сливница", има и още много други паркинги, които бяха заложени като публично-частно партньорство. Тези политики трябва да продължат", категоричен беше той.

Според Хекимян Столичната община и Общинският съвет са "заложник на едно непрестанно оплакване, че някой пречи на Васил Терзиев".

Целия разговор гледайте във видеото