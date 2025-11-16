Навици, които вредят на менталното здраве

Знаете ли, че мозъкът ви не може да различи реалността от това, което му казвате, че е истина? Реалността, която създавате за себе си, е реалността, в която мозъкът ви вярва! Лесно е да саботирате ума си, като се придържате към високи очаквания и нереалистични стандарти. Кои други навици пречат на менталното ви здраве?

Пренебрегвате почивката

Пренебрегването на сигналите на тялото ви за сън може да причини много вреди на психичното ви здраве, защото нямате енергия да се справяте с психическите борби. Уверете се, че спите достатъчно всяка нощ, за да попълните енергията си и да оставите мозъка и тялото си да си починат от стреса, на който сте подложени всеки ден.

Ако ви е трудно да оставите телефона си и да се насилите да поспите, опитайте да настроите таймер и да го включите в нощен режим, за да не натоварва очите ви. След като таймерът звънне, превключете телефона си на „Не безпокойте“, за да намалите риска да го чуете да бръмчи, докато се опитвате да заспите.

Правите няколко неща едновременно

Физически е невъзможно да се изпълняват едновременно няколко дейности, защото мозъкът може да бъде силно фокусиран само върху едно нещо в даден момент. Опитът да го принудите да изпълнява мултитаскинг може да ви накара да се чувствате изтощени и разочаровани. Вместо да се опитвате да свършите всичко наведнъж, направете списък, организирайки вашите „задачи“ по приоритет.

Позволявате на емоциите да ви владеят

Може да е лесно да позволите на емоциите да управляват живота ви. Въпреки това, този изблик на гняв, когато някой ви предреди на опашката в супермаркета, или това да потискате цялото си разочарование, когато приятелката ви не спира да говори за новото си гадже, е вредно за психичното ви здраве.

Научете се да регулирате дишането си, когато сте в разгара на момента – запитайте се какво наистина ви притеснява.

Прегърбени сте, когато ходите

Начинът, по който се чувстваме, може да повлияе на начина, по който ходим. Изследователите са установили, че когато участниците в експеримент са били помолени да ходят с прегърбени рамене – прегърбени и с минимални движения на ръцете, те са изпитвали по-лошо настроение от тези, които са ходели по-бодро.

