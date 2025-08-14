Зодиите, на които да се обадите след раздяла

Разделите са трудни за всеки. Но всичко става една идея по-лесно, ако има на кого да се обадите, да споделите мъката, кой да ви изслуша. И да знаете, че този човек няма да се подиграва, да злобее или да се радва на клюките и нещастието ви. А наистина ще ви разбере и ще ви повдигне настроението. Ето на кои зодии да се обадите след раздяла, според "Bustle".

Телец

Ако се въртите в кръг след раздяла и не знаете какво да правите, обадете се на Телец. Енергията на този земен знак успокоява, като това повлиява и на вас - ставате по-спокойни и балансирани. Освен това, Телците дават страхотни съвети, ще ви насочат какво да правите след трудната раздяла. Те ще ви дадат идея и за най-подходящите филми и книги след раздяла, ще ви кажат кои заведения да посетите и т.н. Ако пък наистина се чувствате много зле, ще дойдат при вас, ще направят дома по-уютен, ще купят ароматни свещи, ще заредят хладилника с лакомства. Страхотни терапевти са, знаят колко боли раздялата, но и са мъдри - ще ви накарат да се чувствате по-добре.

Лъв

Лъвовете никога няма да оставят добрите си приятели да страдат дълго след раздяла. И няма да ги оставят сами да се справят с нея. Веднага ще ви се обадят, ще ви изкарат навън, ще искат да поговорите. Те са топли, грижовни, щедри и ще ви подарят от времето си. Ще знаят как да ви накарат да се засмеете с един разговор по телефона, дори когато се чувствате ужасно. Виждат позитивната страна на всичко, оптимисти са - каквото и да става. Освен това, ще ви защитят и винаги ще са до вас. Уверени и безстрашни зодии, които ще искат да знаят, че се грижите добре за себе си в този труден период.

