10 типа поведение, които отблъскват мъжете

Когато отдавна не сте имали сериозна връзка и копнеете да срещнете любовта, може би има вероятност да проявявате склонност към някои отчаяни действия. Има някои отчаяни типове поведение, с което жените отблъскват мъжете. Тези типове поведение имат тъкмо обратния ефект към мъжете и вместо да ги привлечете, вместо да ги задържите в живота си, вие несъзнателно ги карате да се отдръпнат.

Кои са 10-те типа отчаяно женско поведение, които мъжете веднага усещат и които ги отблъскват?

1. Споделяте прекалено.

Ако не оставяте нищо за въображението на мъжете и споделяте всичко за себе си, вие автоматично ставате безинтересна. Нещо повече, мъжете моментално усещат, че поведението ви е провокирано от стремеж да се харесате. А това има точно обратния ефект, защото ги кара да избягат от вас, усещайки наближаващото вкопчване, което ги очаква.

2. Дебнете го.

Мъжете ще избягат от вас тутакси, ако усетят, че ги следите, дебнете, проверявате профилите им в социалните мрежи, появявате се на места, където знаете, че и те ще се появят. Рано или късно подобно поведение не остава скрито и определено отблъсква. Показва, че сте толкова отчаяни и несигурни, че се налага да прибягвате до тези мерки.

3. Започвате връзката твърде рано.

Един от отблъскващите типове женско поведение е прибързването с връзката. Ако обявите, че сте двойка прекалено рано, ако започнете да се държите като съпруга, без дори той да ви е намекнал, че изобщо вижда бъдещето си с вас, това със сигурност е едно от най-отблъскващите поведения за мъжете.

