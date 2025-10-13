Докато руската агресия се насочва на запад, Варшава удвои размера на армията си

Повече от десетилетие Полша се подготвя за най-лошия сценарий: да се превърне на фронтовата линия във война между Русия и Запада.

С оглед на нарастващата руска агресия в Европа, военните плановици на Варшава изградиха въоръжените сили на страната, превръщайки я миналата година в най-голямата европейска армия в Организацията на Северноатлантическия договор. Военните разходи се увеличиха до 4,7% от брутния вътрешен продукт тази година - най-високият показател в алианса. Многомилиардните разходи поставиха Полша сред най-големите купувачи на американско оръжие, пише WSJ.

Разрастването на полската армия достигна зенит точно когато руският президент Владимир Путин ескалира противопоставянето си със Запада. Миналия месец полското въздушно пространство беше нарушено от около 20 руски дрона, оборудвани с допълнителни резервоари за гориво, за да могат да летят по-далеч.

Нахлуването, последвано от други наблюдения на безпилотни летателни апарати в цяла Европа, предизвика първата конфронтация между изтребители на НАТО и руски дронове над територията на Алианса - стъпка, която полският премиер Доналд Туск заяви, че е доближила страната най-близо до открит конфликт след Втората световна война. Путин отхвърли инцидента с дрона и заяви, че европейските правителства и НАТО го обвиняват в провокации почти ежедневно.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и последните стъпки за изпитание на алианса подчертаха дълго игнорираното предупреждение на Полша, че Русия, под ръководството на Путин, иска да възроди традиционната си сфера на влияние в Източна Европа.

Полша е страдала под руска окупация в продължение на векове.

Всеки ученик научава как по-големите европейски империи, включително Русия, са си разделили страната през 18- ти и 19 -ти век, временно я заличавайки от картата. През Втората световна война Обединеното кралство и Франция не успяват да предотвратят нахлуването на нацистите в страната, въпреки договорите за взаимна отбрана. Когато Съветите последват със собствено нахлуване, това води до половин век под властта на Москва.

Действията на Русия срещу Украйна, а сега и срещу Европа, карат полските политици да се притесняват, че отново са на прицел – и този път Полша иска да бъде готова.

„Това е нашата война“, каза Туск на Варшавския форум за сигурност през септември. „Решихме да въоръжим Полша и да модернизираме полската армия в голям мащаб.“

Многомилиардните военни разходи на Полша я поставят сред най-големите купувачи на американско оръжие.

Военните разходи на Полша са ѝ спечелили привързаност както на съседите ѝ по източния фланг на НАТО, така и на президента Тръмп, който иска да види как Европа се грижи за повече от собствените си нужди за сигурност. На среща с новия полски президент Карол Навроцки Тръмп изрази подкрепата си за Полша по начин, по който е предложил на малко други европейски страни.

„Ние сме с Полша през цялото време и ще помогнем на Полша да се защити“, каза той.

Русия е неясна относно намеренията си спрямо НАТО. В края на миналата година руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви, че московските военни трябва да са готови за конфликт с алианса. На същото заседание на министерството на отбраната Путин хвърли студена вода върху идеята и заяви, че Западът плаши собственото си население със страхове, че Русия е готова да атакува. По-рано този месец той заяви, че идеята Русия да атакува НАТО е безсмислена и че Европа трябва да се справи със собствените си проблеми с миграцията и насилието, преди да започне бой с Русия.

Кремъл обаче поиска от Тръмп да изтегли войските и оръжията на НАТО от Централна и Източна Европа обратно до нивото им преди началото на разширяването на блока на изток през 1999 г. Подобно искане отправи и бившият президент Джо Байдън преди нахлуването в Украйна, твърдят западни разузнавателни източници.

„Стратегията на Русия е да възроди Съветския съюз“, каза полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. А това би поставило Полша на мушката.

Страната реши да се подготви за възможността за нов конфликт, след като Русия анексира Кримския полуостров от Украйна през 2014 г. и започна посредническа война за контрол над региона Донбас.

Докато голяма част от Европа се надяваше, че това ще бъде краят на руската агресия на континента, полските военни плановици прекараха една година в анализ на най-лошите сценарии, преди да очертаят серия от реформи за разширяване на армията, бързо увеличаване на броя на войските и разширяване на техния арсенал от инструменти.

Други европейски страни „чакаха някой друг да направи първата крачка“, каза Томаш Шатковски, бивш полски заместник-министър на отбраната, който ръководеше стратегическия преглед на отбраната, с който започнаха военните реформи. „В крайна сметка ние бяхме по-напред, не само от останалата част от източния фланг, но и от повечето страни в европейския НАТО.“

Полша вече има над 210 000 военнослужещи, след като в НАТО са само САЩ и Турция. Първото подразделение, създадено след реформите през 2018 г., е 18-та механизирана дивизия, която се държи в състояние на повишена готовност. Още две подобни подразделения са в процес на формиране. Полша е създала и свои сили за териториална отбрана с десетки хиляди войници.

Обучението е приоритет.

Полските въоръжени сили са все по-добре екипирани. Голяма част от оборудването, което Полша е закупила през последните няколко години, започва да постъпва и предстоят още постъпления. Страната е закупила американски оръжия на стойност около 50 милиарда долара, което я прави най-големият купувач на американски оръжия през 2023-2024 г. Полша планира да увеличи военните си разходи през следващата година до 4,8%, заяви наскоро Косиняк-Камиш.

Днес страната се оказва крайъгълен камък в планирането на конфликт с Русия от страна на НАТО и ключов партньор за по-малките балтийски страни от източния фланг на алианса - Естония, Латвия и Литва.

Географията играе важна роля.

Полша граничи не само с руския ексклав Калининград, но и с Беларус, близък съюзник на Москва, който сега е част от руската отбранителна инфраструктура. Русия счита въздушното пространство на Беларус за свое, а железопътните ѝ линии могат бързо да транспортират руски войски до полската граница. Русия е разположила тактически ракети, способни да носят ядрени оръжия, в Беларус.

„В случай на криза, защитата на Балтийските страни ще разчита на способността на полските въоръжени сили, подсилени от САЩ, да се справят с Калининград и Беларус“, каза Шатковски, който е и бивш полски посланик в НАТО.

Важно е да се отбележи, че Полша трябваше да изостри логистичните си възможности на обширната си територия, за да може да поеме огромния приток на войски на НАТО, които вероятно биха се разположили там в случай на конфликт. Планирани са подобрения на някои от гражданските летища, за да могат те да транспортират войници.

„В случай на война Полша ще бъде много натоварена страна, защото военните ще се мобилизират, икономиката ще се мобилизира, но също така ще трябва да се подготвим за идването на НАТО в – и през – Полша“, каза оперативният командир на въоръжените сили генерал-лейтенант Мачей Клиш.

Задачата за изграждане на полската армия ѝ е донесла огромни разходи. И макар че ръстът на БВП на страната през следващите няколко години, очакван около 3%, е по-висок от този на други европейски държави, фискалните изисквания за поддържане на съвременните оръжейни системи биха могли да надминат бюджета за отбрана на Полша.

Това, че Полша и Германия сега обсъждат възможността Берлин да покрие част от разходите като компенсация за щетите, причинени по време на Втората световна война, е показателно за това колко сериозно Полша и нейните съседи гледат на руската заплаха.

Германската страна се надява, че това ще сложи край на полските искания за репарации, като същевременно ще постави двете страни на сходна отбранителна основа.