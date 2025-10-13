Седмичен любовен хороскоп за 13 -19 октомври

Любовният ни живот със сигурност ще получи много внимание тази седмица, независимо от текущия ни статус във връзката. Венера преминава в единия зодиакален знак, на който е управляваща планета – Везни.

Това ще ни направи по-фокусирани върху партньорството, сътрудничеството и подобряването на цялостния ни живот. За начало, в понеделник Венера се противопоставя на Нептун, което ще създаде значителен блясък на очарование около романтиката.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 13 – 19 октомври

Овен

Овни, определено сте в настроение за любов и за щастие. Вселената е готова да ви съдейства! Венера навлиза в сектора на партньорствата ви и ще се свърже с Нептун във вашия зодиакален знак. Може би сте мислили, че искате да бъдете силни, независими и напълно самостоятелни, но има всички признаци, че някой специален човек е във вашата орбита и е готов да промени мнението ви.

Ако вече сте във връзка, любовта може да изглежда почти съвършена. Освен това, Венера образува два тригона – с Уран и Плутон. Вълнението и интензивността могат да направят любовната ви ситуация още по-невероятна. Имате много поводи за радост, Овни!

Телец

Въздухът е наситен с романтика! Ако сте във връзка, вероятно ще искате да дадете колкото се може повече на партньора си. Той или тя със сигурност ще оценят готовността ви да направите всичко в името на любовта. Венера навлиза в практичния ви шести дом, правейки „действията на грижа“ вашия език на любовта за следващите няколко седмици.

Няма да се колебаете да направите жертви за любимия човек, дори това да означава да поемете повече отговорности от обичайното. Необвързаните представители на зодиакалния знак може лесно да срещнат някого на работното място, с когото ще усетят мигновена химия. Енергията на сродните души е във въздуха!

Близнаци

Готови сте да се съсредоточите върху романтиката и преживяванията, които ви носят радост. Венера се свързва с Нептун, планетата на безусловната любов. Ако сте необвързани, има всички признаци, че ще срещнете някого, който ще изглежда „прекалено добър, за да е истина“.

А може би този човек наистина е истински! Ще имате способността да различите това, особено когато Венера образува тригони с Уран и Плутон. Такъв благоприятен любовен контакт може да събуди сърцето ви по начини, за които само сте мечтали. За обвързаните предстои една щастлива седмица.

Източник: Любовен хороскоп за 13 –19 октомври