Как да тренирате за дълголетие, ако сте 40+

Следвайте проста схема и бъдете последователни

14.10.2025 | 00:05 ч. 5
Снимка: istock

Ако сте на 40 или повече години, едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да подобрите здравето, тялото и живота си, е да вдигате тежести. Науката показва, че ползите от силовото трениране с напредване на възрастта са наистина изумителни – особено ако искате да забавите процеса на стареене и да се чувствате по-млади и жизнени през 40-те, 50-те, 60-те си години и след това. Как да тренирате, за да останете млади за по-дълго?

Чуйте тялото си

Преди да се потопите в тренировките, отделете малко време, за да оцените как се чувства тялото ви. Имате ли продължителни болки в ставите, стари травми или области, които се усещат особено схванати или слаби?

Ако е така, може би си струва да говорите с физиотерапевт или специалист по движение, който може да ви помогне да адаптирате подхода си. Но ако като цяло сте здрави, стартирането с прости движения, базирани на собствено тегло, е чудесен (и безопасен) начин да започнете. 

Започнете с основите

Не ви трябват големи тежести, за да започнете да виждате резултати. Движенията със собствено тегло, като клекове, лицеви опори и мостове на седалищните мускули, ви помагат да изградите фундаментална сила и увереност. Съсредоточете се върху добрата форма и постоянство! Овладяването на основите е мястото, където започва истинският напредък.

