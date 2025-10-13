Тимъти не иска брак и деца, с Кайли може да скъсат

Явно има проблеми във връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. Твърди се, че риалити звездата и актьорът са били на косъм от това да скъсат. Според слуховете, звездите са на различно мнение относно брака и децата.

Кайли нямало да чака вечно Тимъти, а той още не искал деца.

"Техните противоположни виждания за брака и задомяването причини разрив между тях. Тимъти беше на ръба на това да се раздели с Кайли. Кариерата му лети до небесата и последното нещо, което той иска точно сега, е да бъде баща", коментира източник на "Daily Mail".

А Дженър е готова "да бъде омъжена и да има семейство", коментира друг източник.

