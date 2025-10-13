Временна забрана за е-тротинетки в Албания

От днес в Албания временно е забранено придвижването с електрически тротинетки, съобщават Албанското радио и телевизия, цитирани от БТА.
Решението е взето след значителен ръст на регистрираните инциденти с алтернативните превозни средства, съобщават от Министерството на вътрешните работи на Албания.
По думите на албанския вътрешен министър Албана Кочиу решението е временна мярка, която цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата. Министърът поясни, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега.