Временна забрана за е-тротинетки в Албания

Инцидентите бележат значителен ръст

13.10.2025 | 23:15 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

От днес в Албания временно е забранено придвижването с електрически тротинетки, съобщават Албанското радио и телевизия, цитирани от БТА.

Решението е взето след значителен ръст на регистрираните инциденти с алтернативните превозни средства, съобщават от Министерството на вътрешните работи на Албания.

По думите на албанския вътрешен министър Албана Кочиу решението е временна мярка, която цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата. Министърът поясни, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега.

електрическа тротинетка Албания инциденти временна забрана
