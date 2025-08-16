IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Металическите сандали превзеха лятото

Много са модерни

16.08.2025 | 05:30 ч. Обновена: 16.08.2025 | 08:06 ч. 1
Снимка: iStock/olegbreslavtsev

Снимка: iStock/olegbreslavtsev

В разгара на лятото сме и определено през сезона видяхме бум на доста тенденции - дрехи и аксесоари на точки, райе и каре, бледожълти тоалети, маникюри, аксесоари, бижута с талисмани, къдрави блузи и т.н. При обувките също има голямо разнообразие - хит са плетени сандали, мрежести обувки, джапанки тип прашка, гладиаторски сандали с много връзки и т.н.

И сега още една тенденция се откроява при летните обувки.

Има поне още около месец, в който можем да носим сандали и ако искаме да разнообразим визията - сега много модерни стават металическите сандали. Едва ли сте изненадани - бляскавите и металически дрехи, маникюри и грим са хит вече от 3-4 години насам.

През това лято трендът се пренася и върху обувките, отбелязват от британския "Cosmopolitan".

Най-хубавото е, че те се комбинират идеално с всичко - ленени панталони, къси дънкови панталонки, спортни и елегантни рокли, сатенени поли, кроп топове и т.н.

Бляскавите сандали може да са златисти, сребристи, бронзови.

Може да заложите на металическо лилаво, розово, синьо, зелено, оранжево - всичко според вкуса ви.

Още по темата и снимки вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мода лято тенденции сандали металически сандали
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem