Металическите сандали превзеха лятото

В разгара на лятото сме и определено през сезона видяхме бум на доста тенденции - дрехи и аксесоари на точки, райе и каре, бледожълти тоалети, маникюри, аксесоари, бижута с талисмани, къдрави блузи и т.н. При обувките също има голямо разнообразие - хит са плетени сандали, мрежести обувки, джапанки тип прашка, гладиаторски сандали с много връзки и т.н.

И сега още една тенденция се откроява при летните обувки.

Има поне още около месец, в който можем да носим сандали и ако искаме да разнообразим визията - сега много модерни стават металическите сандали. Едва ли сте изненадани - бляскавите и металически дрехи, маникюри и грим са хит вече от 3-4 години насам.

През това лято трендът се пренася и върху обувките, отбелязват от британския "Cosmopolitan".

Най-хубавото е, че те се комбинират идеално с всичко - ленени панталони, къси дънкови панталонки, спортни и елегантни рокли, сатенени поли, кроп топове и т.н.

Бляскавите сандали може да са златисти, сребристи, бронзови.

Може да заложите на металическо лилаво, розово, синьо, зелено, оранжево - всичко според вкуса ви.

Още по темата и снимки вижте в teenproblem.net