Арестуваха 11 души за поставяне на свински глави пред джамии във Франция

Полицията в Сърбия е арестувала 11 души, а един се издирва, по подозрение в извършване на престъпления на расова и друга дискриминация и шпионаж, съобщи сръбското министерството на вътрешните работи, предават местните медии.

Според вътрешното ведомство на Сърбия заподозрените са извършили серия от расистки действия в Париж и Берлин в разстояние на четири месеца, насочени срещу еврейски и мюсюлмански обекти.

„Те са извършили тези дейности между април и септември 2025 г., като са хвърляли зелена боя върху Музея на Холокоста, няколко синагоги и еврейски ресторант, като са лепили стикери с „геноцидно“ съдържание, като са поставяли свински глави близо до мюсюлмански религиозни сгради, всичко това в района на Париж, както и пред Бранденбургската врата в Берлин, като са поставяли и "писмени послания“, се казва в изявлението на сръбското МВР.

Както е посочено в изявлението арестите са проведени при съвместна операция между полицейското управление в Смедерево, Централна Сърбия, и Агенцията за сигурност и информация на Сърбия.

За един от заподозрените, който е в бягство, властите смятат, че е действал „по указания на чуждестранна разузнавателна служба“ и е организирал и обучил 14-членна група от сръбски граждани на територията на Сърбия, пише БГНЕС.