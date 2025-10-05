Дали мъжът ви е спрял да ви обича по някаква причина, много ясно може да проличи от поведението му в леглото. Това поведение няма общо само със секса. В леглото могат да се проявят много признаци, че нещо с чувствата му към вас вече не е наред. Признаците, по които си личи, че е спрял да ви обича са доста красноречиви. Трябва само да им обърнете внимание.

Мъжете, които не обичат жените си вече правят тези 10 неща в леглото.

1. Остават будни до късно.

Намирането на причина да не си легнат заедно с вас е показателно. Ако мъжът ви стои до късно да гледа телевизия, да играе на компютърни игри, да чете книга, да гледа филм, но сам, са само част от примерите за избягването на близостта в спалнята.

2. Спрели сте да правите секс.

Разбира се, че най-отявленият признак, че той е спрял да ви обича е нежеланието му да прави секс с вас и то задълго време. Ако освен това и отказва да говори по темата, нещата стават още по-съмнителни.

Източник: Мъжете, които не обичат жените си, правят тези неща в леглото