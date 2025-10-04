Гърция предприема мерки за изключване на дългосрочните „вечни студенти“

Гръцкото правителство подписа закон с нови разпоредби, които определят максималната продължителност на обучението в университетите, като по този начин проправи пътя за първото масово отписване на т.нар. „вечни студенти“ през декември тази година, пише To Vima.

Според заместник-министъра на висшето образование Никос Папайоану, около 290 000 до 300 000 неактивни студенти се очаква да бъдат отписани от университетските регистри. Това са лица, които са се записали преди десетилетия – някои от тях още през 70-те и 80-те години – но никога не са завършили образованието си.

Не всички ще бъдат засегнати. Около 35 000 студенти, които вече са заявили намерението си да се дипломират до края на тази година или до 2026 г., няма да бъдат отписани благодарение на специални разпоредби, въведени през юли.

Най-голям брой неактивни студенти има в Атинския университет и Аристотелския университет в Солун, като всеки от тях има десетки хиляди имена на студенти, които отдавна са поели по други житейски пътища.

Свързани статии Гърция отбелязва спад в раждаемостта и ръст в разводите през 2024 г.

Министърът на образованието София Захараки нарече реформата „ясен ангажимент към бъдещето на нашите университети и към студентите, които се борят ежедневно за успех“. Тя подчерта, че целта е надеждни дипломи, институции със стабилни правила и подкрепа за тези, които наистина се стремят да завършат обучението си.