ЦСКА и Лудогорец не се победиха, оставиха Левски на върха

ЦСКА и Лудогорец завършиха 0:0 в голямото дерби от 11-ия кръг на Първа лига, играно в София.

На националния стадион "Васил Левски" не беше особено зрелищно, като най-напеченият момент дойде в добавеното време на първото полувреме.

Тогава Ивайло Чочев вкара с глава, но ВАР видя засада с милиметри и отмени попадението. "Армейците" завършиха и в намален състав, след като в 78-ата минута Бруно Жордао беше изгонен за втори жълт картон.

Най-доволни от този момент могат да бъдат от Левски. "Сините" са лидери с 26 точки, Лудогорец е 3-ти с 22 т. и мач по-малко, с Берое. Между тях е ЦСКА 1948 с 23 пункта.

Христо Янев пък записа второ равенства от два мача след завръщането си в ЦСКА след 1:1 с Локомотив София.

