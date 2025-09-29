Започва със студ, температурите през октомври у нас ще са от минус 3° до 30°

Най-високите температури през октомври у нас ще бъдат между 25 и 30 градуса, а най-ниските - между минус 3 градуса и 2 градуса, по-високи ще са в източните райони. Това съобщи за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология, представяйки месечната прогноза за времето у нас през октомври.

Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета - между 10 и 13 градуса, а в планинските райони - от 0 до 7 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а за югоизточните райони е между 50 и 100 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на октомври температурите ще са близки или по-ниски от обичайните за месеца

През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време.

През периода 2-5 октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка.

На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През второто и третото десетдневие температурите ще се повишат и ще са до климатичните норми

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми.

При изясняване на времето минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0 градуса и се очаква образуването на слани.

Ще преобладава слънчево време, а на места, в равнините и котловините в часовете до обяд, ще има ниска облачност или мъгла.

Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и с относително понижение на температурите ще има около 15, 20 октомври и в края на месеца.