Преди старта на сезона: Пампорово търси персонал на хотели и ресторанти

В навечерието на новия ски сезон "Пампорово" АД обявява свободни работни позиции в ресторанти, барове, хотели, за ски учители и пътнически въжени съоръжения, съобщиха от ръководството на дружеството.

През последните години "Пампорово" работи в посока превръщането на курорта в целогодишна дестинация, инвестирайки и в дългосрочно ангажиране на квалифицирани кадри извън сезонните договори, коментира пред БТА изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

За заведенията се търсят готвачи, бармани, сервитьори. В хотелите за предстоящия зимен сезон се наемат камериерки, специалисти по поддръжката и персонал. Свободни позиции има за оператори на пътнически въжени линии.

Кадрите, които са необходими само през зимния сезон в Пампорово, са ски учителите. И за тази зима дружеството ще назначава учители за ски училището на "Пампорово" АД. Интерес към професията има, всяка година в Пампорово и другите зимни курорти се провеждат курсове за ски учители в категории A, B и C, уточняват от ръководството на комплекса.

Дружеството традиционно осигурява работни места за служители от Смолян и Чепеларе, превръщайки се в един от основните работодатели в планинската област. Перспективите за ежегодно надграждане на каталога от туристически услуги в курорта, включва планове за привличане на кадри за нови обекти като проектирания за следващите години СПА комплекс с минерална вода.