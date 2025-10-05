Джакпот от потопа: Стотици издирват сейф с милиони и злато в тинята до Царево

В истински Клондайк се превърна крайбрежието на Царево. Стотици иманяри с металотърсачи, кирки, лопати и даже с голи ръце ровят от рано сутринта вчера в тоновете тиня, довлечена в петък от придошлата стихия.

Още вчера стана ясно, че водата е отнесла и железен сейф от офис, собственост на местен богаташ. Той бил пълен с пари и злато - според неофициален, но надежден източник – вътре има 2 млн. лева, 300 000 долара и тежки златни синджири.

Все още никой не е ударил джакпота от потопа.

Жители на ромската махала са намерили няколко стотачки, изхвърлени от вълните на брега, но е изключено те да са от касата. Според специалисти, тя не би могла да бъде разцепена от сътресенията при завличането й от водата.

До късно снощи златотърсачите бродеха с фенерчета по плажа и в дeрето.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна, която сътвори кошмара в петък.