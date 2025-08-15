IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо Сандра Бълок и Дженифър Анистън нарушиха правилото на Холивуд "Без приятелства"

Двете актриси са си близки от години, загърбвайки конкуренцията в бизнеса си

15.08.2025 | 23:00 ч. Обновена: 16.08.2025 | 00:42 ч. 2
Снимка: Getty Images

Сандра Бълок и Дженифър Анистън нарушиха правилото на Холивуд „без приятелство“. 

Двете звезди се сближават за първи път преди около 15 години на сватбата на общ приятел. 

Приятелството им може да изглежда естествено, но всъщност е голяма рядкост в шоубизнеса, където конкуренцията е над всичко.

В разкриващо интервю за септемврийския брой на Vanity Fair, Бълок разсъждава върху предизвикателствата, пред които са изправени жените в Холивуд, когато става въпрос за изграждане на връзки, особено между две големи звезди като нея и Анистън.

