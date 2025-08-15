Защо Сандра Бълок и Дженифър Анистън нарушиха правилото на Холивуд "Без приятелства"

Сандра Бълок и Дженифър Анистън нарушиха правилото на Холивуд „без приятелство“.

Двете звезди се сближават за първи път преди около 15 години на сватбата на общ приятел.

Приятелството им може да изглежда естествено, но всъщност е голяма рядкост в шоубизнеса, където конкуренцията е над всичко.

В разкриващо интервю за септемврийския брой на Vanity Fair, Бълок разсъждава върху предизвикателствата, пред които са изправени жените в Холивуд, когато става въпрос за изграждане на връзки, особено между две големи звезди като нея и Анистън.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg