Френски маникюр за края на лятото – стилове в синьо

Колкото и да не ни се иска, лятото е към своя край. Дните осезаемо стават по-къси, времето започва да се променя, а облаците са все по-честа гледка в небето. С всичко това се насажда и едно чувство на носталгия и скръб по морските дни, с които винаги ни е трудно да се сбогуваме.

За да удължим още малко синята любов, ви предлагаме тематичен маникюр за края на лятото.

Френският маникюр е класически дизайн на ноктите – основата в телесен цвят и свежите бели връхчета са перфектна комбинация. Това обаче не означава, че не можете да си позволите собствени творчески свободи и да направите традиционния маникюр малко по-разнообразен и персонализиран.

В днешно време е обичайно да заменяте типичния бял връх с неочаквани цветове. И напоследък забелязваме редица идеи в синьо, които са доста подходящи за края на лятото.

Кралско синьо

Ако сте фенове на по-тъмните нюанси, кралското синьо е точно за вас. Въпреки че този маникюр е до голяма степен семпъл и традиционен, дизайнът във формата на сърце на кутрето добавя интересен щрих.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg