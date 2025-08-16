IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Френски маникюр за края на лятото – стилове в синьо

Не казваме сбогом на морето, а просто довиждане

16.08.2025 | 22:14 ч. Обновена: 16.08.2025 | 23:38 ч. 2
Колкото и да не ни се иска, лятото е към своя край. Дните осезаемо стават по-къси, времето започва да се променя, а облаците са все по-честа гледка в небето. С всичко това се насажда и едно чувство на носталгия и скръб по морските дни, с които винаги ни е трудно да се сбогуваме. 

За да удължим още малко синята любов, ви предлагаме тематичен маникюр за края на лятото.

Френският маникюр е класически дизайн на ноктите – основата в телесен цвят и свежите бели връхчета са перфектна комбинация. Това обаче не означава, че не можете да си позволите собствени творчески свободи и да направите традиционния маникюр малко по-разнообразен и персонализиран. 

В днешно време е обичайно да заменяте типичния бял връх с неочаквани цветове. И напоследък забелязваме редица идеи в синьо, които са доста подходящи за края на лятото. 

Кралско синьо

Ако сте фенове на по-тъмните нюанси, кралското синьо е точно за вас. Въпреки че този маникюр е до голяма степен семпъл и традиционен, дизайнът във формата на сърце на кутрето добавя интересен щрих. 

