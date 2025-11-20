Корпуционният скандал в Украйна се разгаря: министърът на енергетиката избяга от страната

Корупционният скандал в Украйна продължава да се разгаря. Енергийната министърка Светлана Гринчук е напуснала страната, стана ясно по време на парламентарното заседание на 19 ноември, на което бяха гласувани нейната оставка и тази на правосъдния министър.

"Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, която фигурира в „записите на Миндич“, е напуснала Украйна", обяви депутатът Маряна Безуглая, предава „Зеркало Недели“.

На пленарното заседание парламентът гласува уволнението на Гринчук и министъра на правосъдието Герман Галушченко.

Депутатите изразиха остро недоволство от факта, че в залата липсват и двамата министри, както и министър-председателят Юлия Свириденко, която формално е инициатор на техните оставки.

„Съгласна съм, че не можем да гласуваме уволнение на министри, когато те не присъстват. А по моя информация г-жа Гринчук е избягала“, заяви в залата Безуглая.

От вчера в парламента продължават дебатите, че простото уволнение на Галушченко и Гринчук е недостатъчно. Мнозинството депутати настояват двамата министри да се явят лично, да отчетат дейността си и да обяснят евентуалната си причастност към мащабната корупционна схема, разкрита от Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

Някои фракции са отишли още по-далеч, настоявайки за оставка на цялото правителство, включително на премиера Свириденко.

В крайна сметка депутатите официално призоваха министър-председателя и двамата министри – на енергетиката и на правосъдието – да се явят във Върховната рада за доклад.

Според разследването на НАБУ и САП, организаторите на схемата са оказвали влияние върху ключови държавни предприятия, включително „Енергоатом“, като са получавали 10–15% комисиона от стойността на договорите под формата на подкупи.

Изпълнителите на договори са били задължавани да плащат „откат“, наложен им от участниците в схемата.

Разследващите твърдят, че общо са били изпрани около 100 милиона долара, чрез офис в центъра на Киев, който принадлежи на семейството на бившия депутат Андрей Деркач.

Според материалите Тимур „Карлсон“ Миндич е ръководил процеса по прането на парите. Както отбелязва изданието ZN.UA, дори критици на НАБУ в украинските служби определят операцията „Мидас“ като изключително успешна.

Остават обаче въпроси: Защо главният фигурант Миндич не е на скамейката на ВАКС? Има ли изтичане на информация? Кои сфери на властови монетизации е контролирал? Какво може да спре разследването? Какво трябва да направи президентът?

Проектите на постановленията на Радата за освобождаването на Гринчук бяха представени от вицепремиера по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция Тарас Качка.

Той заяви, че правителството на Украйна няма да толерира никакви факти за разкрита корупция и ще реагира на тях.

По-рано украинският парламент освободи от длъжност и министъра на правосъдието Герман Галушченко. 323 народни депутати на Украйна гласуваха за неговото освобождаване.

На 11 ноември правоохранителните органи задържаха пет лица в рамките на разследването на случая с корупция в енергетиката, а седем лица бяха уведомени за подозрение. По-конкретно, бизнесменът – ръководител на престъпна организация, бивш съветник на министъра на енергетиката, изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на НАЕК "Енергоатом“, както и четирима души – служители на бек-офиса за легализиране на средства.