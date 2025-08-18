IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След диагнозата рак: Джеси Джей се захваща с нови предизвикателства

През юни я оперираха

18.08.2025 | 16:29 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:50 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Джеси Джей призна, че иска да се заеме с нови предизвикателства. В края на май 37-годишната певица обяви, че има ранен рак на гърдата. През юни тя се подложи на операция и после каза, че ракът е изчезнал. С възстановяването си, звездата явно планира да се отдаде на нови преживявания. Тя иска да пише книги и да махне татуировките си.

"Искам да пиша книги. Да направя албум за деца. Да си махна всички татуировки. Да заведа семейството си на ваканция. Искам да се науча да карам колело. Бих желала да науча друг език... но знам, че няма да стане... Когато преминеш през нещо като рак, хората казват: "Ти си се променил". Но аз мисля, че винаги съм имала тези мисли, ракът просто ни кара наистина да действаме по тях, защото си казваш: "Животът е кратък, искам да го направя сега". Винаги съм искала да направя това, така че ще го направя", каза Джеси във видео в Instagram.

звезди Джеси Джей диагноза рак предизвикателства
