След диагнозата рак: Джеси Джей се захваща с нови предизвикателства

Джеси Джей призна, че иска да се заеме с нови предизвикателства. В края на май 37-годишната певица обяви, че има ранен рак на гърдата. През юни тя се подложи на операция и после каза, че ракът е изчезнал. С възстановяването си, звездата явно планира да се отдаде на нови преживявания. Тя иска да пише книги и да махне татуировките си.

"Искам да пиша книги. Да направя албум за деца. Да си махна всички татуировки. Да заведа семейството си на ваканция. Искам да се науча да карам колело. Бих желала да науча друг език... но знам, че няма да стане... Когато преминеш през нещо като рак, хората казват: "Ти си се променил". Но аз мисля, че винаги съм имала тези мисли, ракът просто ни кара наистина да действаме по тях, защото си казваш: "Животът е кратък, искам да го направя сега". Винаги съм искала да направя това, така че ще го направя", каза Джеси във видео в Instagram.

