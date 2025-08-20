IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тейлър Суифт учуди феновете, позира разголена за фотосесия

Някои смятат, че се е променила

20.08.2025 | 19:27 ч. Обновена: 20.08.2025 | 20:36 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Тейлър Суифт предизвика фурор с една от последните си публикации в социалната мрежа Instagram. След като през миналата седмица 35-годишната певица обяви, че през октомври ще излезе новия ѝ албум - "The Life of a Showgirl", сега тя показа една от обложките на албума. Изпълнителката качи в профила си снимка от професионална фотосесия.

Виждаме как Тейлър позира на фона на зелена стена. Тя е заела провокативна поза, подпряла се е с ръце на стената и е със секси облекло. Звездата носи блестящо боди в черно и червено, което е тип прашка. Тя е и с дълги блестящи оперни ръкавици в същите цветове. Суифт е с пусната коса и с мрежест чорапогащник в черно.

Повечето фенове остават очаровани от кадрите и затрупват певицата с комплименти за перфектната фигура. Но има и някои, които са учудени на визията на Тейлър. Те пишат, че тя по-рядко залага на разголени фотосесии.

"Защо изведнъж толкова отчаяно искаш да бъдеш виждана като секссимвол?", гласи един от коментарите в социалните мрежи, предават от "Female First".

"Въпрос към всички нейни фенове. Кога Тейлър започна да показва голота, като останалите от Холивуд?", пише друг потребител.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

звезди Тейлър Суифт разголена фотосесия нов албум
