Меган Маркъл се самопоканила на Седмицата на модата в Париж

Дизайнерът на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли разкри, че Меган Маркъл сама е изявила желание да присъства на шоуто му по време на Парижката седмица на модата.

„С Меган се запознахме преди няколко години и оттогава си пишем съобщения. Тя се свърза с мен и каза, че би искала да дойде на ревюто. Нямаше стратегия или голяма организация. Не казах на никого, че ще идва, защото исках да остане изненада. А в модата истинските изненади са рядкост – тази беше красива“, каза 58-годишният дизайнер пред The Cut.

На 4 октомври херцогинята на Съсекс изненада гостите на ревюто на Balenciaga, появявайки се с бяла туника с пелерина и панталон в тон. Нейният представител обясни пред People, че тя е била в Париж, за да подкрепи Пичоли, който представяше първата си колекция като креативен директор на марката.

„През годините херцогинята е носила редица дизайни на Пиерпаоло. Те са работили заедно и по ключови моменти на световната сцена. Тя отдавна се възхищава на неговото майсторство и модерна елегантност, и тази вечер не беше изключение“, казаха още от екипа ѝ.

Скоро след това обаче Меган се сблъска с критики заради избора си да подкрепи Balenciaga – марка, която преди три години предизвика буря от възмущение заради кампания с деца, държащи плюшени мечета в дрехи със садо-мазо естетика. Тогава брандът се извини, подчертавайки, че „категорично осъжда насилието над деца“ и че „никога не е имал намерение то да бъде част от неговия разказ“.

В социалните мрежи реакциите не закъсняха.

„Херцогинята на лицемерието: жена, която твърди, че защитава интересите на децата, отива на ревю на марка, пуснала отвратителна кампания с деца“, написа потребител в Instagram, цитиран от New York Post. Друг попита: „Защо изобщо би отишла на шоуто на Balenciaga? Как може една майка да подкрепя тази марка?“ Трети допълни: „Ирония – „канселирана“ жена се появява за „канселиран“ бранд. Какво си мисли една майка, когато посещава ревю на модна къща, използвала деца с фетиш-тематични мечета?“

Маркъл предизвика полемики и с поведението си на първия ред на дефилето.

Някои свидетели твърдят, че тя избухнала в смях, след като модел се препънал на подиума.

„Видяхме я как се смее, после очевидно осъзна, че е много грубо, и се опита да го прикрие“, коментира журналистката Шарлот Грифитс пред GB News, добавяйки, че Меган изглеждала нервна и „малко не на място“ в Париж.

Представител на херцогинята обаче отрече тя да е реагирала по подобен начин.