От Ал Пачино до Уди Алън – любовният живот на Даян Кийтън

Въпреки множеството си връзки, актрисата така и не минава под венчилото

14.10.2025 | 12:48 ч. 3
Снимка: Getty Images

Даян Кийтън, чиято смърт бе потвърдена на 11 октомври, никога не се омъжва. Носителката на „Оскар“ все пак има няколко холивудски романса, включително с Уди Алън, Ал Пачино и Уорън Бийти. 

Актрисата има две деца, които осиновява, и споделя, че е радостна от факта, че никога не сключва брак. Даян Кийтън има няколко известни холивудски любови преди смъртта си на 79-годишна възраст. 

Носителката на „Оскар“, чиято смърт беше потвърдена на 11 октомври, никога не е била омъжена, въпреки че е била романтично свързвана с Уди Алън, Ал Пачино и Уорън Бийти. Макар да се разделя и с тримата, през юни 2017 година тя нарича бившите си партньори „многобройните ми любови“.

Даян Кийтън
