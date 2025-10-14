От Ал Пачино до Уди Алън – любовният живот на Даян Кийтън

Даян Кийтън, чиято смърт бе потвърдена на 11 октомври, никога не се омъжва. Носителката на „Оскар“ все пак има няколко холивудски романса, включително с Уди Алън, Ал Пачино и Уорън Бийти.

Актрисата има две деца, които осиновява, и споделя, че е радостна от факта, че никога не сключва брак. Даян Кийтън има няколко известни холивудски любови преди смъртта си на 79-годишна възраст.

Носителката на „Оскар“, чиято смърт беше потвърдена на 11 октомври, никога не е била омъжена, въпреки че е била романтично свързвана с Уди Алън, Ал Пачино и Уорън Бийти. Макар да се разделя и с тримата, през юни 2017 година тя нарича бившите си партньори „многобройните ми любови“.

