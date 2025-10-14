IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Алек Болдуин се заби в дърво с Range Rover-а си ВИДЕО

Той обвини „боклукчийски камион с размерите на кит“

14.10.2025 | 11:43 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Носителят на награда „Еми“ актьор Алек Болдуин се е блъснал с Range Rover-а си в дърво, докато е пътувал през Хамптънс с брат си в понеделник, според снимки, споделени с The Post.

67-годишният Болдуин бил сниман до потрошената кола, с раздразнен вид, докато е провеждал телефонен разговор и е стоял с ръце в джобовете на мястото на катастрофата.

Колата му, бял Range Rover, е разбита отпред, след като се е блъснала челно в дърво отстрани на магистрала Монток в Ийст Хамптънс, където актьорът притежава луксозна лятна вила.

Полицията бързо е пристигнала на място и е помогнала на двамата да се подслонят в проливния дъжд. The Post се е свързал с полицейското управление на Ийст Хамптън за потвърждение.

Болдуин пътува на изток за Международния филмов фестивал в Хамптънс, който се проведе от 5 до 13 октомври. Той е съпредседател на Изпълнителния комитет на борда.

„Той беше там цяла седмица, посещаваше филми и модерираше панели“, каза източник пред Page Six.

Болдуин говори за катастрофата си във видеоклип, който сподели в Instagram, признавайки, че Range Rover-ът, който е смачкал, всъщност е колата на съпругата му Хилария.

Актьорът носеше същите дрехи, с които е бил по време на катастрофата, докато даваше дълго и несвързано обяснение за пътната си злополука, за която обвини „боклукчийски камион с размерите на кит“, който му е сякъл път. 

„За да не го ударя, ударих дърво, ударих голямо, дебело дърво и смачках колата си - колата на жена ми. Смачках колата на жена ми. Чувствам се зле за това. Но всичко е наред, аз съм добре и брат ми е добре“, каза той.

Актьорът бързо благодари на отзовалите се власти, включително на офицер Геркен от полицията в Ийст Хамптън.

 

Болдуин, който навърши 40 години трезвеност през май, създава проблеми в Хамптънс, откакто се премести там в началото на 80-те години. Той се опита, и не успя, да продаде дома си в Ийст Хамптън.

През януари 2024 г. той намали първоначалната обява с цели 10 милиона долара, която само намаляваше с течение на месеците без смислени оферти.

Болдуин закупи луксозния дом в Ийст Хамптън за първи път през 1995 г. и завърши два обширни ремонта. Фермерската къща, която се намира на близкия плаж и се простира на 10 акра, беше пусната на пазара по-малко от година след фиаското с „Rust“, където той случайно застреля оператор на снимачната площадка. Болдуин отрече да е натискал спусъка на реквизиторния пистолет – който не е трябвало да бъде зареден с бойни патрони – и делото срещу него беше прекратено през юли 2024 г.

Актьорът първоначално се опита да я продаде за 29 милиона долара. По-късно той я изтегли от пазара през юли 2024 г. и започна да снима риалити шоуто на TLC „The Baldwins“ в имота.

Представители на Болдуин не отговориха на искането за коментар до момента на публикуване.

Алек Болдуин катастрофа САЩ Актьор
