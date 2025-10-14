Алек Болдуин се заби в дърво с Range Rover-а си ВИДЕО

Носителят на награда „Еми“ актьор Алек Болдуин се е блъснал с Range Rover-а си в дърво, докато е пътувал през Хамптънс с брат си в понеделник, според снимки, споделени с The Post.

67-годишният Болдуин бил сниман до потрошената кола, с раздразнен вид, докато е провеждал телефонен разговор и е стоял с ръце в джобовете на мястото на катастрофата.

Колата му, бял Range Rover, е разбита отпред, след като се е блъснала челно в дърво отстрани на магистрала Монток в Ийст Хамптънс, където актьорът притежава луксозна лятна вила.

Alec and Stephen Baldwin drove their Range Rover straight into a tree in the Hamptons. pic.twitter.com/d413p24AIN — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 13, 2025

Полицията бързо е пристигнала на място и е помогнала на двамата да се подслонят в проливния дъжд. The Post се е свързал с полицейското управление на Ийст Хамптън за потвърждение.

Болдуин пътува на изток за Международния филмов фестивал в Хамптънс, който се проведе от 5 до 13 октомври. Той е съпредседател на Изпълнителния комитет на борда.

„Той беше там цяла седмица, посещаваше филми и модерираше панели“, каза източник пред Page Six.

Болдуин говори за катастрофата си във видеоклип, който сподели в Instagram, признавайки, че Range Rover-ът, който е смачкал, всъщност е колата на съпругата му Хилария.

Breaking: Alec and Stephen Baldwin were involved in a car accident in East Hampton, New York. TMZ says their SUV crashed into a tree, and help arrived fast. pic.twitter.com/MApFoZEX0l — States Radar (@statesradar) October 14, 2025

Актьорът носеше същите дрехи, с които е бил по време на катастрофата, докато даваше дълго и несвързано обяснение за пътната си злополука, за която обвини „боклукчийски камион с размерите на кит“, който му е сякъл път.

„За да не го ударя, ударих дърво, ударих голямо, дебело дърво и смачках колата си - колата на жена ми. Смачках колата на жена ми. Чувствам се зле за това. Но всичко е наред, аз съм добре и брат ми е добре“, каза той.

Актьорът бързо благодари на отзовалите се власти, включително на офицер Геркен от полицията в Ийст Хамптън.

Болдуин, който навърши 40 години трезвеност през май, създава проблеми в Хамптънс, откакто се премести там в началото на 80-те години. Той се опита, и не успя, да продаде дома си в Ийст Хамптън.

През януари 2024 г. той намали първоначалната обява с цели 10 милиона долара, която само намаляваше с течение на месеците без смислени оферти.

Болдуин закупи луксозния дом в Ийст Хамптън за първи път през 1995 г. и завърши два обширни ремонта. Фермерската къща, която се намира на близкия плаж и се простира на 10 акра, беше пусната на пазара по-малко от година след фиаското с „Rust“, където той случайно застреля оператор на снимачната площадка. Болдуин отрече да е натискал спусъка на реквизиторния пистолет – който не е трябвало да бъде зареден с бойни патрони – и делото срещу него беше прекратено през юли 2024 г.

Актьорът първоначално се опита да я продаде за 29 милиона долара. По-късно той я изтегли от пазара през юли 2024 г. и започна да снима риалити шоуто на TLC „The Baldwins“ в имота.

Представители на Болдуин не отговориха на искането за коментар до момента на публикуване.