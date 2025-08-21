IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Виктория Бекъм с разбито сърце заради Бруклин, няма да се сдобрят

Дизайнерката е съсипана

21.08.2025 | 09:48 ч. Обновена: 21.08.2025 | 10:36 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Виктория Бекъм е с разбито сърце, дори да не го показва. А причината е - лошите отношения на сем. Бекъм с най-големия им син - Бруклин на 26 г.

Дизайнерката и певица се притеснява, че никога няма да си върне детето.

За влошените отношения се разбра още през пролетта, когато Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Бекъм не присъстваха на партитата за рожден ден на Дейвид,Виктория, както и на други семейни събирания.

Скоро пък Бруклин и актрисата подновиха брачните си обети, но нито един член на семейство Бекъм не присъства на втората им сватба. Първата им сватба бе през април 2022 г.

"Сърцето на Виктория се къса зад кулисите. Бруклин е първородното ѝ дете и тя е притеснена, че никога няма да си го върне. Да види как той и Никола подновяват брачните си обети без нея и Дейвид беше трудно. Те вече изпуснаха някои големи семейни моменти и Виктория се тревожи, че колкото по-дълго това продължава, толкова по-малък шанс има това да се разреши", коментира източник на "Mirror".

