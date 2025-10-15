IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
6 есенни подправки за добро здраве

Ухаят на уют

15.10.2025 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

С промяната на сезоните и настъпването на златната есен, богатите аромати на есенни подправки започват да изпълват домовете ни. Тези ароматни подправки не само предизвикват усещане за щастие, топлина, но и имат редица ползи за здравето. 

Вижте кои, освен куркумата и шафрана, да добавите към есенното си меню за повече щастие и топлина. 

Канела

Канелата е нещо повече от просто сладко допълнение към любимите ни топли напитки и сладкиши, които консумираме с удоволствие през есента и зимата. Тя се отличава с мощни противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат за облекчаване на болките и сковаността в ставите, често срещани проблеми с напредване на възрастта. Освен това е доказано, че канелата регулира нивата на кръвната захар, което я прави полезна за тези, които управляват диабет. Освен това и подобрява настроението ни.  

Джинджифил 

Приятно пикантният джинджифил е известен със способността си да успокоява храносмилателните проблеми. Това може да бъде особено полезно, тъй като храносмилателната ефективност често намалява с възрастта.

Джинджифилът също така помага за намаляване на гаденето, подобряване на храносмилането и борба с възпаленията, елиминира излишните течности и токсини от организма. Включете джинджифила в менюто си, под формата на чай, като добавка към фреш, супи. 

