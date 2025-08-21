Катрин Зита-Джоунс разкри тайната на щастливия брак

Катрин Зита-Джоунс издаде тайната на успешния им брак с Майкъл Дъглас. 55-годишната актриса и 80-годишният актьор вдигнаха сватба преди 25 години и отношенията им още се развиват добре. Явно двамата си приличат доста.

Така бракът им е останал силен.

"Две знаменитости заедно са като 10. Просто е така. Има две версии на всяка история и две представяния. Ние не слушаме глупостите, които са писани за нас, това е основното нещо. И ние уважаваме пространството си, ние сме независими души. Ние сме много подобни, ние сме родени на един и същи ден - но с 25 години разлика. Ние не се страхуваме да бъдем открити, да изразяваме себе си, аз показвам всичките си емоции и той също, което е добре", посочи Катрин пред "Sunday Times".

