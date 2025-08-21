IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катрин Зита-Джоунс разкри тайната на щастливия брак

Омъжена от 25 години

21.08.2025 | 20:48 ч. Обновена: 21.08.2025 | 21:27 ч. 3
Снимка: Getty Images

Катрин Зита-Джоунс издаде тайната на успешния им брак с Майкъл Дъглас. 55-годишната актриса и 80-годишният актьор вдигнаха сватба преди 25 години и отношенията им още се развиват добре. Явно двамата си приличат доста.

Така бракът им е останал силен.

"Две знаменитости заедно са като 10.  Просто е така. Има две версии на всяка история и две представяния. Ние не слушаме глупостите, които са писани за нас, това е основното нещо. И ние уважаваме пространството си, ние сме независими души. Ние сме много подобни, ние сме родени на един и същи ден - но с 25 години разлика. Ние не се страхуваме да бъдем открити, да изразяваме себе си, аз показвам всичките си емоции и той също, което е добре", посочи Катрин пред "Sunday Times".

звезди Катрин Зита-Джоунс Майкъл Дъглас брак
