Начинът, по който една двойка комуникира е показателен за това в какъв етап са отношенията във връзката. Ако вече сте в лоши отношения, общуването ви ще е белязано от някои характерни за това показатели. Не само че общуването ви е станало некачествено, но и преднамерено сте започнали да се наранявате, лъжете, потискате.

Кои са признаците на влошено общуване? Как общуват двойките, които вече са в лоши отношения?

Директни обиди

Обиждането на половинката и наричането с определения и епитети е отявлен показател на много силно влошена комуникация. Дори е възможно между партньорите да има изразена неприязън, което е обзела отношенията им. Директните обиди по време на спор или дори при спокойно общуване е сериозно негативен показател за влошени отношения.

Целенасочено уязвяване

Един от показателите са влошени отношения във връзката е, когато вече партньорите добре познават слабите си страни и ги използват, за да се уязвят по време на спор или конфликт. Ударите под кръста са един от начините, по които някои двойки в лоши отношения използват, за да си го върнат. Такъв подход в общуването не води до градивно справяне с проблемите във връзката, а чисто и просто ги задълбочава.

Източник: Как общуват двойките, които вече са в лоши отношения