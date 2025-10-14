IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зоуи Кравиц и Хари Стайлс много влюбени, не се отделят един от друг

Заедно са от лятото

14.10.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс имат истинска връзка. Актрисата и певецът са много влюбени и почти не прекарват време отделно един от друг. Нещата стават много сериозни между тях.

"Хари и Зоуи имат истинска връзка - това е любов. Наистина е период на медения месец за тях и те почти не се разделят. Зоуи трябва да се върне към работата по филм, така че тя трябва да идва към Лондон и ще остане с Хари, докато е тук. Те имаха страхотно лято заедно и нещата само стават по-сериозни между тях", сподели източник на "The Sun".

