Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологична прогноза за периода 13 – 19 октомври

14.10.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: Istock

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята.

Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия. Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 13 – 19 октомври 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Посветете се на заниманията си старателно и осъзнато. Ще осъществите замислите си с последователност и логика. Не прекалявайте с амбициите и бъдете предпазливи, общувайки в публичното пространство. За изпълнението на някои професионални и финансови дейности ще ви е нужно съдействие. Осигурете си го своевременно. Сътрудничеството ще улесни напредъка ви.

Телец

Предстоят промени, свързани с дома, бита, удобствата. Обсъждайте ги с близките и не разчитайте на цялостен синхрон на мненията. Имайте нагласа за компромиси и отстъпки. Съобразявайте се с финансовите си възможности. Конструктивният подход е за предпочитане. Ще ви улесни при осъществяването на замислите ви.

Близнаци

Съобразявайте се с мнението на колектива. Колкото и да сте сигурни в себе си, няма да постигнете добри резултати без подкрепа. Контактите с партньори от други населени места ще са успешни, но общите замисли няма да се осъществят много бързо. Не разчитайте на допълнителни доходи, особено ако са свързани с личностни ангажименти спрямо вас. Най-вероятно ще се забавят или отложат.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Хороскоп за седмицата
