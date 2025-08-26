Кристина Агилера позира като Спасителка на плажа

Кристина Агилера удиви феновете с последната си публикация в социалната мрежа Instagram. 44-годишната певица се наслаждава на последните дни на лятото и зарадва последователите си с провокативна фотосесия в стил "Спасители на плажа". Виждаме как звездата се излежава на шезлонг край басейна и демонстрира перфектната си фигура. Тя е по цял червен бански, бели токчета, носи черни слънчеви очила и е с пуснатата си коса в платинено русо.

Заради банския и дългата руса коса, Кристина много прилича на някои от героините от "Спасители на плажа" - като Нийли и Си Джей - изиграна от Памела Андерсън.

Изпълнителката събра много комплименти за секси визията си.

