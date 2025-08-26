Хейт заля Ким Кардашиян заради провокативното облекло на 12-годишната Норт

Ким Кардашиян отново се оказа в епицентъра на медийно внимание, след като бе заснета в Рим заедно с дъщеря си Норт Уест.

Основателката на SKIMS и най-голямото ѝ дете от брака с бившия ѝ съпруг Кание Уест бяха забелязани в събота, 23 август, да излизат от известния ресторант "Pierluigi".

По време на вечерята 12-годишната Норт носеше корсет и минипола, докато семейството е на почивка в италианската столица.

Снимките, които бързо станаха вайръл, показаха как дъщерята на Ким и Кание се извисява над майка си благодарение на масивни платформи и дълги сини екстеншъни.

В социалните мрежи новата поява на майка и дъщеря предизвика лавина от реакции. Много потребители изразиха гняв и недоумение от дръзката визия на 12-годишната.

„Толкова е неуместно, Ким“, коментира един потребител в X. „Добре, Ким, ама тя е на 12“, написа друг. „Пола и ботуши – окей. Но корсет на 12-годишно дете вече е прекалено“, допълни трети. „А това ви го казва дизайнер, който прави дрехи за екзотични танцьорки“, добави четвърти.

Полемиката идва няколко месеца след като бившият съпруг на Ким – с когото се разделиха през 2022 г. – я обвини публично, че му е отнела правото да взема участие в решенията за облеклото на децата им.

Тогава Кание написа в поредица от туитове в X: „Не искам само да виждам децата си. Искам да ги възпитавам. Искам да мима думата.“

Засега нито Ким Кардашиян, нито Кание Уест са коментирали публично новата вълна от критики, пишат световните медии.

Бившата двойка има още три деца – Сейнт, Чикаго и Псалм.