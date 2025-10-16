IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След разразилите се скандали: Венета Райкова аут от bTV

Водещата излезе в болнични преди седмица

16.10.2025
bTV Media Group и  Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“, съобщиха от телевизията и изразиха благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси, допълват от bTV.

През последната седмица Венета Райкова излезе в болнични и твърдеше, че няма да бъде на екран за седмица. Преди това се заформи скандал в предаването между нея и вече бившият продуцент на шоуто Георги Тошев. Той излезе с позиция, че няма общо с гостите на Венета, а Райкова му се подигра чрез фолкпевицата Мария, която заяви, че не го познава.

