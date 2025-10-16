Георги Тошев "криптирано" за Венета Райкова: Животът подрежда!

Георги Тошев сякаш криптирано отговори на развръзката на сагата с Венета Райкова.

Във Facebook профила си, минути след като bTV обяви, че водещата си тръгва, журналистът написа: “Животът подрежда!”, цитирайки Цветана Манева.

Припомняме, че скандалът между двамата се заформи преди дни, когато Тошев обяви, че вече няма нищо общо с bTV, особено с Венета Райкова. След това водещата слезе от екран за седмица, твърдейки, че е в болнични.

Развръзката дойде днес, когато bTV обяви:

"bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“



