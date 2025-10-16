IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Георги Тошев "криптирано" за Венета Райкова: Животът подрежда!

Водещата е аут от bTV

16.10.2025 | 11:06 ч. Обновена: 16.10.2025 | 11:06 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Георги Тошев сякаш криптирано отговори на развръзката на сагата с Венета Райкова. 

Във Facebook профила си, минути след като bTV обяви, че водещата си тръгва, журналистът написа: “Животът подрежда!”, цитирайки Цветана Манева. 

Припомняме, че скандалът между двамата се заформи преди дни, когато Тошев обяви, че вече няма нищо общо с bTV, особено с Венета Райкова. След това водещата слезе от екран за седмица, твърдейки, че е в болнични. 

Свързани статии

Развръзката дойде днес, когато bTV обяви: 

"bTV Media Group и  Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“

 


 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Георги Тошев Венета Райкова водеща спор bTV
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem