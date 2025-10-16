До края на годината идват още осем изтребителя F-16

До края на годината в България ще пристигнат общо осем изтребителя F-16 Block 70. Първите два се очаква да кацнат у нас в рамките на следващите седмици, каза командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев по време на официалната церемония за Празника на авиацията и Военновъздушните сили в София.

В момента в авиобаза „Граф Игнатиево“ вече се намират четири самолета от първия договор със САЩ, като един от тях е преминал официална приемка. Заради модернизацията на базата машините се съхраняват в налични затворени хангари и в олекотени укрития на стоянката. Строежът на постоянните стоманобетонни укрития напредва и трябва да приключи до края на годината.

„Всички изисквания на американската страна за защита на класифицираната информация се спазват стриктно“, подчерта ген. Русев, цитиран от БНР.

Шестима български пилоти вече са завършили подготовката си в САЩ и ще летят у нас с американски инструктори. Догодина още седем летци заминават за обучение отвъд океана. Паралелно се отстраняват установените технически проблеми по първия доставен самолет.

„Дефектът не е по вина на българската страна. Очаквам в рамките на две седмици машината да бъде напълно ремонтирана, а малко след нея и втората“, уточни командирът.

Русев все още не се ангажира с точна дата, на която F-16 ще поемат бойното дежурство.

„Трябва да разполагаме с напълно оборудвани самолети и достатъчно обучени екипажи съгласно стандартите на НАТО. Едва тогава ВВС ще обявят готовност за дежурство с F-16“, заяви той.

Военновъздушните сили вече са подписали договор за нов зенитно-ракетен комплекс, а до края на годината се очаква и споразумение за трикоординатни радари.

„F-16 е отличен, но скъп за поддръжка самолет. След като сме го закупили, сме длъжни да осигурим необходимите средства, за да лети безопасно и редовно“, подчерта командирът на ВВС.