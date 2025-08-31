IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
15-минутни тренировки - 4 лесни упражнения за стегнат корем

Ядрото е в основата на всяко движение, тренирайте го добре

31.08.2025 | 19:55 ч.
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Отминаха дните, в които посвещавахме цял час на тренировка за корем. Защо? Защото постоянно тренирате коремните си мускули. Упражненията за големите мускулни групи, като клекове и мъртва тяга, тренират ядрото ви също толкова, ако не и повече, отколкото едночасовата тренировка за корем. Единственото правило е да ги правите с правилна форма и предизвикателни тежести. 

Тъй като ги тренирате постоянно, не е нужно да прекарвате толкова много време в отделни упражнения за корем. Кратка сесия с практически движения ще ви осигури необходимата силова база, за да се предпазите от контузии и да постигнете напредък в някои от по-трудните упражнения. Освен това, укрепването на коремните ви мускули може действително да помогне за облекчаване на натиска върху гръбначния стълб, за да се облекчат болките в гърба. 

Не сте сигурни откъде да започнете? Опитайте тази 15-минутна тренировка, за да натоварите коремните си мускули. Прилагайте я в края на дните си със силови тренировки два пъти седмично и увеличете продължителността на сериите, за да увеличите предизвикателството, когато се почувствате готови. 

► Инструкции: Направете 3 серии от всяко упражнение, като го изпълнявате за 30 до 45 секунди. Почивайте между 15 до 30 секунди между сериите. 

Източник: Tialoto.bg

