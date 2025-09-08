Таро картите за новата седмица са обърната Шестица жезли и Императрицата.

Първата карта е обърната Шестица жезли.

В таро тази карта подсказва, че сте достигнали значителен личен етап, но предпочитате да го запазите за себе си. Може да се чувствате неудобно да получавате похвали за работата си или може да е толкова лично постижение, че нямате причина да го споделяте с други.

Обърната Шестица жезли ви насърчава да създадете свое собствено определение за успех. Ако сте били в позиция да търсите одобрение и признание или да се сравнявате с други, може би сте се лишили от личната си сила и самочувствие. Вместо да разчитате на мнението на някой друг за това кое е „успешно“ и кое не, запитай се „Какво означава успехът за мен?“

Понякога обърнатата таро карта Шестица жезли може да подсказва, че сте получили признанието, което сте търсили. Въпреки това не сте получили обратна връзка за усилията си или сте получили критика. Може би сте очаквали нещата да се получат добре, но вместо това сте пренебрегнати. Овладейте егото си и направете победата си още по-сладка.

Източник: Седмична таро прогноза за 8 - 14 септември