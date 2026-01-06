Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

По-сензитивни сте от обикновено и лесно ще усетите настроението на половинката си. Опитайте се да не го/я изпускате от поглед. Може да се възползва от разсейването или по-точно невниманието ви за стартиране на мимолетен флирт.

Телец

Спокоен период, в който отношенията с любимия човек няма да предизвикват недоволство или съмнения. Не се противопоставяйте на желанието му/й за известно време да разредите срещите или да отиде някъде сам/а. Не само няма да злоупотреби с доверието ви, а даже дълбоко в себе си ще усети липсата ви.

Близнаци

Може да се почувствате леко изтощени от отминалата „празнична“ серия. Да усетите силно желание да сте сами със себе си, независимо че сте любители на разнообразието и компаниите. Споделете желанието с любимия човек и, ако изрази недоволство, предложете му/й просто за няколко дни да останете само двамата, без външно присъствие, за да стабилизирате енергетиката си.

За останалите четете в teenproblem.net