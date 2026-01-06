IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 5-11 януари

06.01.2026 | 04:00 ч. 0
Снимка: iStock/JackF

Овен

По-сензитивни сте от обикновено и лесно ще усетите настроението на половинката си. Опитайте се да не го/я изпускате от поглед. Може да се възползва от разсейването или по-точно невниманието ви за стартиране на мимолетен флирт.

Телец

Спокоен период, в който отношенията с любимия човек няма да предизвикват недоволство или съмнения. Не се противопоставяйте на желанието му/й за известно време да разредите срещите или да отиде някъде сам/а. Не само няма да злоупотреби с доверието ви, а даже дълбоко в себе си ще усети липсата ви.

Близнаци

Може да се почувствате леко изтощени от отминалата „празнична“ серия. Да усетите силно желание да сте сами със себе си, независимо че сте любители на разнообразието и компаниите. Споделете желанието с любимия човек и, ако изрази недоволство, предложете му/й просто за няколко дни да останете само двамата, без външно присъствие, за да стабилизирате енергетиката си.

За останалите четете в teenproblem.net

