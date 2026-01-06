Хранителният режим 40-30-30, който ще трансформира навиците ви през 2026 г.

Ако 2026 г. е годината, в която сте решили да подобрите диетата си или просто искате да се ангажирате с по-добри навици на хранене, най-добрият начин да започнете е като дадете приоритет на противовъзпалителни храни, които подпомагат храносмилането и цялостното здраве. Ключът не са драстични ограничения или диети, свързани с вирусни прищявки, а баланс – и точно това осигурява методът 40-30-30.

Препоръчана от експерти по хранене, тази формула ви помага да структурирате храненията си, за да достигнете здравословно тегло, като същевременно се чувствате енергични и удовлетворени. Според Наталия Кинтеро, диетолог и специалист по добавки и спортно хранене, идеалната чиния трябва да включва:

40% въглехидрати

30% протеини

30% здравословни мазнини

Тази опростена пропорция се основава на насоките на Световната здравна организация (СЗО), които препоръчват 12–15% протеини, 50–60% въглехидрати и 25–30% мазнини, но версията на Кинтеро я прави много по-лесна за визуализиране и прилагане в ежедневието.

Тя обаче отбелязва, че много хора все още правят често срещани грешки, когато се опитват да „се хранят здравословно“. Често срещани грешки, които хората правят, когато се хранят здравословно „В моя професионален опит често виждам грешки в това, което хората смятат за „здравословно хранене“, казва Кинтеро. „Това обикновено са небалансирани диети, често с прекомерно или недостатъчно количество протеини, и прекомерна или недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg