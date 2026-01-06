Бюти инфлуенсърка почина след козметична операция

Нелепа трагедия застигна инфлуенсърските среди още в началото на годината. Юлия Бурцева, популярна създателка на съдържание от Италия, е починала едва на 38 години след козметична операция в Москва.

Звездата в социалните мрежи е влязла в частна клиника в руската столица на 4 януари, но ситуацията бързо се е обърнала в най-лошата възможна посока. Състоянието ѝ рязко се е влошило, малко след това е била откарана по спешност в болница и по-късно е обявена за починала, съобщава руският сайт MSK1.

Московските разследващи вече са образували наказателно дело, като проверяват дали има небрежност, свързана с процедурата. Властите казват, че ще бъдат назначени няколко съдебномедицински експертизи, включително медицинско изследване, за да се изясни какво точно се е объркало, пише TMZ.

Юлия Бурцева е живяла в Неапол, Италия, със съпруга си Джузепе и малката им дъщеря. Онлайн тя е събрала над 73 000 последователи, като е споделяла семейни моменти от ежедневието си.

Последната ѝ публикация е от сутринта на самата операция - видео във VK от кафене в Москва, с надпис "Добро утро, Москва."