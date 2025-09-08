Започва "Алея на книгата" в София

Между 8 и 14 септември 2025 г. бул. „Витоша“ и паркът пред НДК ще се изпълнят с книги, читатели и културни събития – предстои 13-ото издание на "Алея на книгата" в София, най-мащабното книжно изложение на открито в страната.

Тази година в събитието ще участват над 150 издателства, разположени в 61 шатри. Книжното изложение ще бъде съпътствано от богата културна програма, която включва срещи с автори, събития за деца, литературни четения и филмови прожекции.

Официалното откриване ще се състои на 8 септември от 10.30 ч. в шатрата на културната програма (паркът пред НДК) и ще започне със специален музикален поздрав към посетителите.

Работното време на изложението ще бъде всеки ден от 10.00 до 20.00 ч. и до 19.00 ч. в закриващия неделен ден.