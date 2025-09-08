IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Започва "Алея на книгата" в София

08.09.2025 | 08:02 ч. Обновена: 08.09.2025 | 09:40 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Между 8 и 14 септември 2025 г. бул. „Витоша“ и паркът пред НДК ще се изпълнят с книги, читатели и културни събития – предстои 13-ото издание на "Алея на книгата" в София, най-мащабното книжно изложение на открито в страната.

Тази година в събитието ще участват над 150 издателства, разположени в 61 шатри. Книжното изложение ще бъде съпътствано от богата културна програма, която включва срещи с автори, събития за деца, литературни четения и филмови прожекции. 

Официалното откриване ще се състои на 8 септември от 10.30 ч. в шатрата на културната програма (паркът пред НДК) и ще започне със специален музикален поздрав към посетителите. 

Работното време на изложението ще бъде всеки ден от 10.00 до 20.00 ч. и до 19.00 ч. в закриващия неделен ден.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

алея на книгата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem