Мъж на 84 години съди Bad Bunny за 1 млн. долара

Bad Bunny е изправен пред съдебен иск за поне 1 милион долара от жител на Пуерто Рико, чиято къща е била използвана в късометражен филм на звездата, съобщава Associated Press.

84-годишният вдовец Роман Караско Делгадо е завел делото в сряда, 17 септември.

Домът му в цвят сьомга – разположен на югоизточния бряг на главния остров, в град Умакао – се появява в късометражния филм на Bad Bunny „Debí Tirar Más Fotos“, който излезе през януари.

По-късно именно тази къща вдъхновява един от сценичните сетове в лятната му резиденция „No Me Quiero Ir de Aquí“ в „Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot“ в Сан Хуан. Реалистичната реплика на дома, наречена „La Casita“, се превърна в символ на концертната поредица, както и в място, където известни личности бяха канени да гледат шоуто.

Караско твърди, че използването на къщата му в проектите на Bad Bunny му е причинило „емоционален стрес“, защото „голям брой хора“ вече посещават имота му всеки ден, за да снимат и правят видеа, превръщайки го в туристическа атракция.

Той казва, че вече няма лично пространство в собствения си дом, след като той е бил показан „в десетки, дори стотици публикации в социалните мрежи и свързани продажби на продукти“, а самият той не е получил никаква изгода.

В иска се посочва още, че Караско вече е станал „обект на злонамерени коментари и инсинуации, които не са съществували преди публикуването на въпросното видео“.

Въпреки че собственикът твърди, че е позволил на скаут да използва дома му за видеото, той подчертава, че не е имал „подробна представа за формата и начина, по който "Casita" ще бъде използвана“.

В документите се твърди също, че Караско не може да чете или пише, но може да се подписва, и че хората, които са искали разрешение за използването на дома му, „измамно“ са прехвърлили подписите му върху „два различни договора“.

„Първоначално тези договори не бяха предоставени на Дон Роман, нито пък съдържанието им беше обяснено или прочетено пред него. Ищецът не можеше да ги прочете, тъй като няма тази способност,“ пише в документа.

В резултат на това Караско настоява договорите да бъдат обявени за невалидни.

За използването на дома му във видеото Караско твърди, че е получил два чека на обща стойност 5200 долара. Междувременно късометражният филм вече има 22 милиона гледания. Освен това той твърди, че не е бил питан за разрешение къщата му да бъде използвана като реплика за резиденцията.

„В грубо пренебрежение към интересите на Дон Роман, и без неговото разрешение, ответниците използваха измерванията и снимките, направени на "Casita", за да построят точен нейният копие в "Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot", което да бъде използвано в концертната поредица на Bad Bunny…“ пише в документа.

В телефонно интервю Караско разказва, че тристайната къща има огромна сантиментална стойност за него, защото я построил за покойната си съпруга, която искала да се върне в родния си град. Той и семейството му работили по къщата около четири–пет години, пише People.

Според The New York Times дизайнерката на „La Casita“ – Майна Магрудер Ортис – казва, че репликата в залата се различава от оригинала, за да отговаря на новата ѝ функция. Някои пространства, като кухнята, са запазили оригиналното си разположение, но тя е преобразувана в бар, където гостите можели да се събират по време на концертите.

Bad Bunny издаде шестия си самостоятелен студиен албум „Debí Tirar Más Fotos“ на 5 януари и малко след това обяви резиденцията си в Пуерто Рико. Според CNN рекордната концертна серия вече е донесла поне 200 милиона долара в местната икономика.