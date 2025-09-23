IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фолкпевицата Камелия стана майка и на момиче

Тя изненада почитателите си с щастливата новина

23.09.2025 | 07:42 ч. Обновена: 23.09.2025 | 08:50 ч. 29
Снимка: Инстаграм

Попфолк звездата Камелия изненада своите почитатели с приятна новина навръх празничния 22 септември. Тя стана майка за втори път, този път на момиче.

"Днес на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия. Бъди здрава и щастлива. Обичаме те", написа фолкдивата в социалните мрежи към кадър, в който е нейният спътник в живота Цветин и първото им дете Баян.

Припомняме, че изпълнителката на "Луда по тебе" стана майка за първи път навръх Великден през 2023 година. Тогава тя сподели в профила: "Това е най-великият Великден, защото вече имаме бебе".

