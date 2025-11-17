IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хейли Бийбър се показа по прашки на червения килим

Пак събра погледите

17.11.2025 | 22:45 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хейли Бийбър за пореден път доказа, че е в чудесна форма. През миналата седмица 28-годишната моделка присъства на наградите на "GQ" - "Мъж на годината". И впечатли с визията си на червения килим.

За церемонията звездата заложи на провокативен тоалет.

От снимки виждаме, че Хейли позира по дълга черна рокля с дълбоко деколте, презрамки и блестящи мотиви. Освен това, роклята е мрежеста и прозрачна. Тя е и с гол гръб. И съвсем ясно се вижда, че госпожа Бийбър носи черни прашки. Тя позира и в гръб, като така определено разгорещи страстите.

Моделката е заложила на кок за наградите.

Тя веднага събра много комплименти за стегнатата фигура.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

