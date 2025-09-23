Красива любов ще сполети 5 зодии до края на септември

През седмицата от 22 до 28 септември 2025 г. дълбоката любов ще сполети пет зодии.

Слънцето ще бъде във Везни, което ще доведе до нов и вълнуващ зодиакален сезон.

Това е време за мир, хармония и романтика.

Везни се стремят да ви помогнат да намерите компромиси и баланс във връзката си, канейки ви да простите, да разберете и да се съсредоточите върху силата на вашата и партньорската ви връзка.

Във вторник, 23 септември, и сряда, 24 септември, Слънцето във Везни ще направи мощни съвпадения с ретроградния Уран в Близнаци и ретроградния Плутон във Водолей. Докато Слънцето във Везни търси баланс и хармония, както Уран, така и Плутон носят теми за промяна и трансформация. Уран работи по неочаквани начини, помагайки ви да разширите перспективата си и да ви събуди за това, което е възможно. И все пак, Плутон носи промяна, като ви позволява да видите това, което винаги е било там, и да изследвате личната си истина, както и връзката си.

С наближаването на края на седмицата, Луната ще се премести в Стрелец в събота, 27 септември, предоставяйки прозрение, смисъл и приключения. Луната в Стрелец търси божествена връзка, но това се постига чрез изследване на живота с партньора ви. Този транзит прави предстоящия уикенд идеалното време за кратко бягство или почивка, за да прекарате време с любимия човек. Промяната невинаги е драстична или очевидна за външния свят. Понякога е толкова малко, колкото да осъзнаете какво наистина има значение и да не позволявате на нищо да ви попречи.

А ето и кои 5 зодии ще се радват на мощна любов до 28 септември:

Овен

Романтиката ви зове, скъпи Овни. Бяхте доста заети с личностното си развитие и промените в дома си, но животът е свързан с това да станете малко по-сладък. Сезонът на Везни започва в понеделник, 22 септември, и ще хвърли светлина върху въпросите на любовта, романтиката и срещите. Това е идеалното време да се върнете в света на срещите, да кажете „да“ на вълнуващо ново предложение или да планирате качествено време с партньора си, ако сте обвързани. През този период фокусът ви ще бъде върху прекарването на време с някой специален и да се насочите към релаксация и спокойствие. Уверете се, че сте се освободили от всякакви връзки, които причиняват смут или ви карат да се чувствате потиснати.

Слънцето представлява външно действие и докато е във Везни, то ще бъде концентрирано в любовния ви живот или в продължаването на насърчаването на собственото ви щастие. Въпреки че това е отлично време за романтика и срещи, това не означава, че сте принудени да си намерите партньор. Ако се наслаждавате на самотния живот в момента, използвайте това време, за да се съсредоточите върху себе си. Напълнете дните си със забавления и дейности, които ви харесват, тъй като енергията на Везни не е само за романтиката, а за това да правите това, което обичате. С всички промени, през които сте преминали напоследък, може би е полезно да се съсредоточите върху себе си и да напълните собствената си чаша. Това от своя страна би ви позволило да подобрите съществуващата си връзка или да срещнете някой нов и неочакван. Най-добрият начин да срещнете любовта на живота си е първо да живеете живот, който обичате.

Източник: Tialoto.bg