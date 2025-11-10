IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джонатан Рой се завръща у нас с концерт в НДК през януари

Той посети България и през 2024 година

10.11.2025 | 17:37 ч. 0
Джонатан Рой се завръща у нас с концерт в НДК през януари

Канадският певец и автор на песни Джонатан Рой се завръща в България на 31 януари 2026 г. с концерт в зала 3 на НДК, част от новото му мащабно европейско турне. След напълно разпродаденото си клубно участие в София през 2024 г., Рой отново идва у нас, този път, за да представи новия си проект пред по-голяма публика и с пълна концертна продукция. 

Над 450 милиона стрийма в глобален мащаб свидетелстват за таланта и разпознаваемостта на песните му, в които се пее за любов, надежда и търсене на себе си.

„Всяка песен е пътуване навътре. Искам хората не просто да слушат, а да изживяват тези истории заедно с мен“, споделя самият Джонатан.

След успеха на албума "Life Distortions" и в най-новия си проект - "Symphony of Doubts", Рой продължава смело напред с музиката си.

„Тук съм, за да се свързвам и да достигам до хората на по-дълбоко ниво. Ако успея да накарам дори един човек да се почувства видян и вдъхновен, това е успехът за мен“, казва той.

Джонатан Рой България
