Сезонът на Везните дойде, какво ни очаква?

Сигурно вече усещате във въздуха, че сезонът на Везните настъпи. Той започна на 23-и септември и продължава до 23-и октомври. С него официално дойде и есента, а освен това усещаме повече баланс, хармония, копнеем за изкуство, любов и се грижим за връзките. Какво да очаква всяка зодия? Ето прогнозата на "BeatRoute".

Овен

Сезонът им напомня, че дори огнена зодия като тях се нуждае от малко хармония. На фокус са партньорствата, балансът, колаборациите, за тях всичко това е приоритет сега. Всякакви видове връзки сега могат да процъфтят, ако има баланс и спокойствие. Да обърнат внимание кой наистина е до тях и да задълбочат отношенията.

Телец

В началото на септември не намираха ясни цели, но сега сезонът на Везните ги кара да си създадат нови навици. На фокус са излекуването и организацията. Чудесен период за създаване на нова рутина. Може да направят нов план за тренировки, редовно да се разхождат след работа или да се хранят по-здравословно.

Близнаци

Време е за игри и радост! На фокус са страстта, насладава, игривостта, флирта. Нека си отделят време да ходят по срещи - независимо дали с партньора или нова тръпка от приложението за запознанства. Да излизат повече с приятели. Есенните дейности - събиране на ябълки, посещение на тиквени фестивали или панаири, търсене на къщи с духове - всичко това им носи тръпка и радост.

