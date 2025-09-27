Кои зодии ще имат късмет през целия сезон на Везни

Този мощен сезон на Везни ще бъде особено късметлийски за няколко специфични астрологични знака.

Късметът благоприятства четири зодии до 21 октомври 2025 г. През това време ще се чувстваме по-ориентирани към взаимоотношенията и свързани с всички останали важни хора в живота си. Когато Слънцето е във Везни, има по-голяма енергия или желание за мир и баланс в себе си и с другите.

Тъй като Везни е въздушен знак, мислите и идеите през този период ще бъдат обширни, обмислени и донякъде откъснати. Въздушните знаци са мислителите и инициаторите на зодиака и са големи вдъхновители на новите идеи и как можем да ги приложим в живота си. Четири зодиакални знака по-специално ще бъдат облагодетелствани през това време, привличайки късмет през целия астрологичен сезон.

Ето и кои са те:

Везни

Честит рожден ден, Везни! Слънцето е във вашия знак и където и да отиде, светлината на прожекторите грее – и този месец е върху вас! Пълнолунието ще попадне в седмия ви дом на 6 октомври, време за циментиране на връзки или в някои случаи за прекарване на време с някои от най-важните хора в живота ви. Това ще бъде последвано от Новолуние във Везни на 21 октомври, вашата рождена луна, което служи като своеобразно нулиране за годината.

Сатурн се е върнал в Риби, вашият шести дом на работа и здраве, давайки ви последен шанс да финализирате нещо по тези въпроси. Поддържате ли здравословния си режим, или има работен проект, който трябва да завършите? Сатурн ще ви даде тласък да го направите.

На 13 октомври Венера преминава във вашия знак, където ще остане до 5 ноември. С Венера във вашия знак ще бъдете по-отворени и магнетични, привличайки другите към вас. Обикновено, когато Венера е в нашия знак, изглеждаме и се представяме в най-добрата си форма, което прави този сезон на Везни чудесен месец за вас.