НА ЖИВО Българските волейболисти се борят за златото

България излиза срещу Италия в големия финал на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

Сблъсъкът за златото стартира в 13:30 часа и ще бъде излъчван пряко по трите национални телевизии - БНТ, bTV, Nova, по MAX Sport 2 и на сайта на Gol.bg

Спорът за трофея на Световното ще има два големи екрана за феновете в столицата - на стадион "Юнак" и на площад "Св. Александър Невски". В още шест български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Добрич, също ще има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия (3:0), Словения (3:2) и дебютанта Чили (3:0), преди да разбие Португалия (3:0) навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ (3:2) в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало нашите не се разколебаха и укротиха Чехия за крайното 3:1 гейма.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. "Скуадрата" започна с чист успех над Алжир (3:0), но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия (2:3). Все пак, италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна (3:0) в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник. На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от "Дружина Полска" във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.